Коалиционные партии пока не поддерживают идею объявления 16 марта официальным памятным днем

Партнеры по коалиции пока не спешат поддержать предложение национального объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) об объявлении 16 марта официальным днем памяти латышских воинов.

ВЛ-ТБ/ДННЛ подало в парламент соответствующие поправки к закону о праздничных, отмечаемых и памятных днях, отмечая, что таким образом «будет восстановлена историческая справедливость, что будет содействовать уважительному отношению официальной власти и общества к латышским национальным воинам».

Председатель фракции Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) Аугуст Бригманис заявил агентству ЛЕТА, что к такому предложению он относится очень осторожно. Пока Бригманис не ответил, каково будет мнение СЗК, так как еще предстоят дискуссии.

По словам политика, вопрос о 16 марта - «не шутка». Неизвестно, как отреагирует на такой шаг международное сообщество, в том числе союзники.

Глава фракции «Единства» Хосам абу Мери сказал, что предложение нацобъединения будет обсуждаться на заседании правления и фракции. По его словам, 16 марта - это «чувствительный вопрос», по которому могут быть разные мнения.