Отказ от пенсий по выслуге: МВД видит угрозу безопасности Латвии

Министерство внутренних дел (МВД) в ближайшем будущем не планирует изменений в системе пенсий по выслуге, сообщил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Пенсии по выслуге в системе МВД «не могут рассматриваться горизонтально», без оценки конкретных обстоятельств в каждой стране.

Министр считает, что, если лишить полицейских, спасателей и пограничников одной из важнейших социальных гарантий, пострадает внутренняя безопасность Латвии, потому что это приведет к неконтролируемому оттоку кадров во всех службах. «Мы не можем ставить под угрозу безопасность жителей Латвии», - подчеркнул министр.

Работающие в системе внутренних дел подвержены рискам, выполняя свои функции в ситуациях, опасных для жизни и здоровья, в физически и эмоционально тяжелых условиях, заявил Козловскис. Вопрос рассматривал и Конституционный суд, который пришел к выводу, что пенсия по выслуге является дополнительной гарантией для лиц, работающих в особых условиях.

В докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о пенсионной системе в Латвии было отмечено, что Латвии следует заново включить пенсии по выслуге в главную пенсионную схему, так как почти 40% получателей этих пенсий моложе 50 лет, и большинство из них работает. ОЭСР считает, что основания для такого исключения недостаточны.