Лембергс о блокировке Facebook в Латвии: «Это полная чушь. У нас же демократия!»

Лембергс сравнил политическую агитацию с любой другой, взяв для примера со стола бутылку с минеральной водой. «Почему вот эту воду можно рекламировать в социальной сети, а политиков - нет? - задался вопросом Лембергс. - Какая между ними разница? Я считаю ,что нужно вообще отменить запреты на любую политическую агитацию, пропаганду и маркетинг. Это же недопустимо в демократическом государстве».

По словам Лемберга, чтобы бороться с политической агитацией, нужен большой административный аппарат, учитывая, что интернет развивается с чудовищной скоростью. И контролировать его невозможно. «Это было можно сделать в те времена, когда у нас было четыре официальные газеты и два телеканала, - заключает мэр. - А пытаться контролировать интернет сейчас - это же полная чушь!»