Рейрс уверен, что предложение о пособии супругам умерших пенсионеров получит поддержку

Министр благосостояния Янис Рейрс уверен, что инициатива о предоставлении пособий в размере 50% от пенсии супругам умерших пенсионеров получит поддержку.

Министерство благосостояния и рабочая группа в Сейме активно работают над поправками к закону о государственных пенсиях. «Мы хотим найти некий переходный период, чтобы смягчить материальную проблему, которая возникает, если один из супругов умирает», -

сказал министр, напомнив, что в Латвии риску бедности особенно подвержены именно одинокие пенсионеры.

По словам Рейрса, предложение может быть поддержано не полностью, но поддержку может получить переходный период, когда супруг умершего получает пособие в течение года после его смерти.

Министр сказал, что в Латвии пенсии у женщин меньше, потому что иногда они меньше работали, воспитывая детей, поэтому их пенсии меньше, чем у мужей. Как правило, женщины живут дольше мужчин, и со смертью мужа «большая пенсия» у семьи кончается.

Латвия - одна из немногих стран ЕС, где такое пособие не введено, напомнил при рассмотрении поправок в парламентской комиссии депутат Андрей Клементьев.