Летом в Латвии пройдут пять военных учений

В Латвии в мае и июне пройдут пять масштабных международных военных учений с участием тысяч иностранных военных.

С 3 по 17 мая в Латвии пройдут учения «Sill/Heddgehog» с участием военнослужащих из Эстонии, дислоцированной в Латвии возглавляемой Канадой боевой группы НАТО и дислоцированной в Эстонии боевой группы под руководством Великобритании. Предусмотрено, что в учениях будут участвовать более 500 иностранных военных.

С 15 по 25 мая запланированы военные учения «Saber Knight 18» с участием военнослужащих из Дании, Эстонии, Латвии и Литвы.

С 3 по 15 июня предусмотрены учения «Saber Strike 18» с участием США, Эстонии, Латвии, Литвы и дислоцированной в Латвии боевой группы НАТО.

С 8 по 16 июня пройдут объединенные учения сухопутных и воздушных сил «Summer Shield XV», а с 10 по 20 июня - учения «Swift Response 18» под руководством дивизии воздушного десанта США.