В пожарах пострадали пять человек

В прошедшие сутки в Латвии потушен 21 пожар, в которых пострадали пять человек, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

В субботу в 10.54 поступил вызов на ул. Юглас в Риге, где в пятиэтажном доме началось задымление. На четвертом этаже горели мебель и вещи на площади 1 кв.м. В пожаре пострадал один человек.

В 19 часов в Резекне на ул. Пумпура на первом этаже пятиэтажного дома горели вещи на площади 6 кв.м. Пытаясь потушить пожар своими силами до прибытия ГПСС, пострадали три человека, которые были доставлены в больницу, еще пятеро были эвакуированы.

В 5.42 поступил вызов на ул. Крустабазницас в Риге, где в двухэтажном жилом доме горела кровать и вещи. В пожаре пострадал один человек.