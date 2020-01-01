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Без стресса и заблуждений: 20 интересных особенностей жизни на Кипре

Русский TVNET
Фото: flickr.com/Sergey Galyonkin

Кипр - это, для многих, остров мечты. Страна благополучно расположилась в Средиземном море и на протяжение многих столетий была притягательным местом для завоевателей и колонистов, отчасти поэтому Кипр имеет богатую историю, культурное разнообразие и особенный ритм жизни. Для туристов со всего мира - это место, где можно забыть ежедневные хлопоты, насладиться солнцем и морем, познакомиться с достопримечательностями и проникнуться местным менталитетом. Русский TVNET решил поделиться 20 интересными особенностями жизни на Кипре, которые удивляют, радуют, а иногда кажутся совершенно непонятными.

1

Привычная жизнь киприотов без стрессов
2

Преступность, дороги и футбол
3

Заблуждения о «вечном лете» и «рае на Земле»
4

Оккупация и русская община
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