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Будет рассмотрена возможность создания надзорного совета КРФК

LETA
Председатель КРФК Петерс Путниньш | Фото: Evija Trifanova / LETA

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма рассмотрит возможность создания надзорного совета для надзора за Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) и разработки предложений для финансового сектора, рассказал заместитель председателя бюджетной комиссии Имант Парадниекс (ВЛ-ТБ/ДННЛ).

По его словам, комиссия рассмотрит нынешнюю ситуацию в финансовом секторе и, возможно, сформирует какой-то более узкий надзорный совет.

Председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере сказала, что пока нужно договориться о конкретном плане действий, за что будут ответственны Министерство финансов, бюджетно-финансовая комиссия и в случае необходимости комиссия по национальной безопасности.

Как сообщалось, по словам министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы, Латвия получила от США намеки, что латвийские банки по-прежнему отмывают деньги.

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