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Турецкий самолет разбился в Иране

NEWSru.com
Фото: REUTERS/Scanpix

На западе Ирана разбился турецкий частный самолет, сообщает телеканал Press TV.

По данным Reuters, самолет летел из арабского эмирата Шарджа в Стамбул.

Sky News Arabia сообщает, что на борту было от 12 до 20 человек.

Иранское агентство Tasnim опубликовало первое фото с места падения самолета.

ТАСС со ссылкой на данные иранских СМИ передает, что самолет пропал с радаров вскоре после того, как попал в воздушное пространство страны. Он упал поблизости от города Шехре-Корд в иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария.


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