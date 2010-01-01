Юрмальская полиция арендует здание у миллионера

Здание Юрмальской полиции самоуправления в Дубулти не принадлежит думе, а арендуется. Один из совладельцев здания - миллионер Валерий Мельник, сообщает передача De facto на ЛТВ.

Латвийское телевидение выяснило, что первый владелец здания - государственное предприятие Latvijas Dzelzceļš. Когда Юрмальская полиция переехала в здание, оно уже было сдано в аренду частной фирме Kļavu centrs. Опосредованные владельцы фирмы - миллионер Василий Мельник и предприниматель Валдис Гароза. Полиция стала субарендатором.

В 2010 году Latvijas Dzelzceļš решило продать здание, но на аукцион Юрмальская дума так и не подала заявку.

Об участии в аукционе заявила только одна фирма Мельника Kļavu centrs и купило здание.

Полиция самоуправления продолжала арендовать помещения уже напрямую, у нового владельца - фирмы Мельника. Цена - 17 евро за квадратный метр. Четыре года назад Юрмала решила арендовать и третий этаж здания для нужд Управления развития Юрмальской думы. Цена была приятная - 15 евро за квадратный метр. Спустя несколько месяцев после заключения договора аренды, член правления Kļavu centrs Александр Чернявскис пожертвовал 5 тысяч евро партии Юрмальского мэра Союзу зеленых и крестьян.

De facto произвела расчеты - сколько Юрмала ежегодно теряет в деньгах, арендуя здание. Купить здание можно было на аукционе примерно за 400 000 евро. Но,

если сосчитать сколько город уже заплатил за аренду помещений и сколько еще заплатит (договоры заключены до 2026 года), то получится более, чем 2 миллиона евро.

Журналисты не смогли получить комментарий от специалистов Юрмальской думы - в интервью о выгодной сделке было отказано.