С сегодняшнего дня обязанности премьера исполняет министр земледелия Янис Дуклавс

С сегодняшнего дня премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК), который также исполняет обязанности министра здравоохранения, находится в отпуске, сообщает официальное издание «Латвияс Вестнесис».

Отпуск главы правительства продлится до 16 марта.

Во время его отсутствия обязанности премьер-министра и министра здравоохранения поручены министру земледелия Янису Дуклавсу (СЗК) и министру финансов Дане Рейзниеце-Озоле (СЗК).

Дуклавс эти обязанности будет исполнять 12-13 марта, а Рейзниеце-Озола - 14-16 марта.

Также на этой неделе в отпуске будет находиться министр благосостояния Янис Рейрс («Единство»), обязанности которого в это время будет выполнять министр внутренних дел Рихард Козловскис («Единство»).