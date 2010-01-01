Сегодня будет плюс 10, на выходных - минус 10

В понедельник во многих регионах Латвии температура воздуха на солнце существенно повысится, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха днем ожидается от +3 градусов местами на востоке и в Курземе до +10..+12 градусов в Земгале и Курземе.

Днем возможен кратковременный дождь, а вечером с юга западные и центральные районы страны начнет пересекать обширная зона осадков.

В Риге днем на солнце температура составит +10 градусов, вечером ожидается дождь.

В середине недели ожидается похолодание, а к ее концу усилится мороз, прогнозируют синоптики.

Первые три дня недели будут теплыми, в ночь на четверг температура воздуха по всей стране опустится ниже нуля, а днем будет не выше -2..+4 градусов.

По прогнозам синоптиков, выходные дни будут морозными и солнечными. По ночам температура во многих регионах опустится ниже -10 градусов, а местами в Видземе и Латгале возможен 15-градусный мороз.