Латвия, Литва и Польша: Nord Stream 2 — это инструмент российской политики, мы против!

«Хотя формально «Nord Stream 2» представляют как коммерческий проект, на самом деле он является инструментом государственной политики России. Целью проекта «Nord Stream 2» не является диверсификация источников поставок газа. Цель проекта - углубить энергетическую зависимость ЕС, в особенности стран Центральной и Восточной Европы от России, а также сохранить их уязвимость», - говорится в письме, подписанном в воскресенье в Вильнюсе председателями парламентов Литвы, Польши и Латвии Виктором Пранцкетисом, Мареком Кухцинским и Инарой Мурниеце и адресованном главам европейских парламентов.

Председатель эстонского парламента Эйки Нестор решил пока не подписывать письмо. Между тем это обращение поддерживает и свою подпись под ним намерен поставить председатель парламента Украины Андрей Парубий.

В письме также говорится, что энергетическая безопасность является основным фактором в достижении единой и процветающей Европы, поэтому необходимо инвестировать в ее инфраструктуру, особенно в газовые смычки и дополнительные газопроводы, которые позволят разнообразить поставки природного газа.

«На проект «Nord Stream 2» следует смотреть с точки зрения более широкой, современной перспективы, с учетом информационной и кибернетической враждебности России, а также военной агрессии», - говорится в документе.