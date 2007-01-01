Гунтис Улманис рассказал, как ему живется в «развалинах»

Экс-президент Латвии Гунтис Улманис живет в доме на улице Бривибас, 38. Недавно эта недвижимость была объявлена, как «развалины категории B». Как чувствует себя экс-президент - об этом он рассказывает изданию Vakara Ziņas.

«У меня все хорошо. Хорошо живется в этом доме и нет никаких проблем. Мне даже нечего комментировать. Проблем нет абсолютно никаких и жаловаться не на что. Я не понимаю это слово «развалины», надо посмотреть в энциклопедии, что это означает. Пока слово в моем понятии означет что-то послевоенное. На данный момент мне трудно говорить о развалинах», - прокомментировал ситуацию Улманис.

Напомним, что здание на ул. Бривибас, 38 в Риге, где живут два экс-президента Латвии, классифицировано как «развалины категории B», и к нему применена повышенная ставка налога на недвижимость в размере 3%, сообщила агентству ЛETA представитель департамента собственности Рижской думы Байба Гайлите.

Здание принадлежит семи совладельцам: Латвийскому государству в лице Министерства финансов, трем юридическим и трем физическим лицам. Оно расположено по соседству со зданием Кабинета министров, его управляющий - ООО «NIRA фондс апсаймниекошана».

Как пояснила Гайлите, управляющий домом в феврале 2018 года представил заключение, в котором указано, что фасад здания в целом находится в удовлетворительном техническом состоянии, но отдельные зоны штукатурки и элементы карнизов повреждены и находятся в плохом техническом состоянии, что создает угрозу для безопасности людей, поэтому опасные элементы необходимо демонтировать.

В 2007 году государство выделило квартиру в этом доме экс-президенту Латвии Вайре Вике-Фрейберге. В этом доме живет также экс-президент Гунтис Улманис.