Путниньш: Ликвидация «прачечных» в Латвии стремительно продолжится!

Латвийский финансовый сектор должен продолжать самоочищение столь же динамичными темпами, как в последние два года, заявил агентству LETA руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш.

«Здесь нет других вариантов, если мы хотим сформировать более достойную репутацию финансовой системы нашего государства и обеспечить, чтобы возможностей нарушений в сфере предотвращения легализации полученных преступным путем средств у нас не было», - сказал Путниньш.

На вопрос о конкретных планах работы КРФК руководитель комиссии ответил:

«Никаких планов «закрытия» того или иного банка в графике нет и не будет!

Все должно происходить в рамках закона. Правда, в дальнейшем мы будем очень пристально следить за тем, насколько стратегически гибко каждый банк подходит к смене бизнес-модели и имеется ли обоснованный план, как уменьшить удельный вес вкладов иностранных клиентов из группы риска», - сказал Путниньш.

Он отметил, что важно также не перестараться, потому что не все иностранные клиенты нежелательны для финансового сектора Латвии.

«Поэтому формальное сокращение до определенного процента зарубежных клиентов не может быть решением. Это неправильный подход. Главное - оценка риска имеющихся клиентов и их сделок», - сказал руководитель комиссии.

Как сообщалось, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола ранее заявила, что Латвия получила от американских партнеров сигнал о том, что латвийские банки по-прежнему отмывают деньги.

«Латвийский финансовый сектор упрекают в том, что банки используются для перечисления средств, связанных с подверженными санкциям лицами, предприятиями или странами. Было ясно указано, что в финансовом секторе по-прежнему есть проблемы», - сказала министр.