Водитель с рожающей женой превысил скорость и теперь требует отменить штраф. Стоит ли бороться?

Срочно направляясь в роддом с рожающей супругой Сандис «поймал» фоторадар - он ехал на скорости 63 км в час вместо разрешенных 50. Штраф за нарушение семья просит отменить, ведь если бы будущие родители не спешили, вполне возможно, что ребенок родился бы в машине. Он появился на свет спустя всего 40 минут после фиксации радаром нарушения скорости.

Сандис - автоводитель с 12-летним стажем и абсолютно чистой «водительской биографией» в судьбоносный день 28 января по пути в Сигулдскую больницу нарушил скорость, ведь по другому он не мог.

«Ехали рожать, срочно. Вариантов просто не было. Если бы полиция остановила, попросил бы их самих принять роды,» - рассказывает он. Позже оказалось, что фоторадар зафиксировал нарушение в 23.34, а уже в 00.10 малыш появился на свет

Молодой отец, получив административный протокол, просит предъявленный штраф в размере 40 евро отменить - ведь есть смягчающие вину обстоятельства.

И, в приниципе, представители CSDD с этим согласны, указывая на незначительность нарушения. Иева Берзиня, представительница Дирекции отмечает: «Нарушение не экстремальное. Водитель, будущий отец понимал, что бешено гнать было нельзя. Присуждение штрафа оценит полиция и мы думаем, что они примут адекватное в этой ситуации решение».

Однако в полиции пока не раскрываются журналистам, лишь отметив, что каждый случай уникален и требует дополнительной проверки.

«Я не могу сказать, что во всех случаях, когда водитель-нарушитель везет жену в роддом, мы отменяем штраф» - говорит Винета Мистре, заместитель начальника Управления безопасности движения Госполиции.

В данной ситуации решение стражей порядка будет известно в течение месяца. В прошлом году из 270 000 зафикисрованнных фоторадарами нарушений в 1 560 случаях требовали отменить. Из них в итоге аннулированы 295 штрафов.