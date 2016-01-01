Работники СГД скорбят; похороны Илзе Цируле состоятся 15 марта

В понедельник 12 марта сотрудники СГД почтили память скорпостижно скончавшейся 10 марта Илзе Цируле - гендиректора этого учреждения. В фойе - поминальный букет и табличка с датами жизни и смерти Цируле, а также строчками из произведения Райниса.

Похороны Цируле состоятся 15 марта в 14:00 на Лесном кладбище.

Исполняющей обязанности генерального директора Службы госдоходов (СГД) назначена заместитель гендиректора по налоговым вопросам, директор налогового управления Даце Пелека, сообщила в понедельник после встречи с руководством учреждения министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. Министр отметила, что СГД продолжит начатое прежним гендиректором Илзой Цируле и хаоса в учреждении не ожидается.

«Лучшее, что сделала Илзе Цируле — это то, что предприниматели и общество оценили, что СГД меняется и становится не угрозой, а партнером и поддержкой. Цируле смогла и внутри СГД делегировать задания, разглядеть важное и сказать, что следует сделать, умела сохранять спокойствие в тяжелых ситуациях,» сказала Рейзниеце-Озола.

Министр отметила, что наиважнейшие вещи на будущее, которые СГД следует продолжить — это сила Налоговой и таможенной полиции, разъяснение налоговой реформы бухгалтерам, введение единого счета, реформа проведения аудита, привнося улучшенные процедуры.

И.о. гендиректора Даце Пелека отметила, что Цируле войдет в историю большой уравновешенностью и спокойствием, которому она научила и сотрудников. «В СГД есть поставленные цели и задачи, ясны приоритеты и работа,» сказала Пелека.

Даце Пелека выполняла функции генерального директора СГД и в 2016 году после того, как должность оставила Инара Петерсоне.

Как сообщалось, в ночь на субботу скоропостижно скончалась генеральный директор СГД Илзе Цируле, которая возглавляла учреждение с ноября 2016 года. Цируле была найдена мертвой в своем доме без видимых признаков насильственной смерти. Причины ее смерти будут установлены в ходе экспертизы.