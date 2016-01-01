Вспышка сальмонеллеза в детсадах Риги: поставщик продуктов оштрафован на 700 евро

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) за допущенные в этом году нарушения гигиенических требований оштрафовала поставщика продовольствия «Kindercatering» на 700 евро, сообщила агентству ЛETA руководитель отдела общественных отношений ПВС Илзе Мейстере.

Это максимальный денежный штраф, который предусмотрен Кодексом административных нарушений за такого рода нарушения, добавила она.

Как сообщалось, в начале этого года в ряде рижских учебных заведений была зафиксирована вспышка сальмонеллеза.

С 1 января по 6 февраля заболели 82 ребенка, 65 из них посещали 13 учебных заведений, в которых питание обеспечивает «Kindercatering».

Ранее прокуратура передала в суд уголовное дело на ООО «Kindercatering» из-за вспышки сальмонеллеза в детских садах Риги в сентябре 2016 года. Тогда поставляемое предприятием питание стало причиной инфицирования 94 детей и трех взрослых в 13 учебных заведениях.

ООО «Kindercatering» зарегистрировано в октябре 2012 года, его владелец - Эрик Фриденбергс-Калниньш. В 2016 году оборот предприятия составил 506,24 тыс. евро, убытки - 26,463 тыс. евро.