Вопиющий случай: мошенники продали дом, заложили его, а настоящим владельцам никто не может помочь

Семья Клеперсов 11 лет борется в судах за свое имущество, которое сначала было незаконно продано без их ведома, а позже заложено в банке под круглую сумму. Мошенники сумму, конечно, не вернули и в любой момент банк может забрать их дом. Владельцы в ужасе от нереальности происходящего и беспомощности, рассказали в Nekā personīga.

В апреле 2007 года Роландс Клеперс отправился в самоуправление, чтобы оплатить ежегодный налог и неожиданно узнал, что его дом и земля ему больше не принадлежат. У имущества уже 2 месяца новый владелец, некий Виталий Бордовский. В сделке по смене владельца использован паспорт Роланда как подделка наивысшего качества. Используя искусно подделанный паспорт у нотариуса была заключена сделка, поданы документы в земельную книгу, открыт счет в Крайбанке и получены деньги за проданный дом.

Истинный владелец недвижимости обратился в полицию и суд, чтобы вернуть свое имущество. Все злоключения негативно сказались на его здоровье и дальнейшее судопроизводство переняла на себя дочь Кристине.

Истинный владелец дома покупателя не знал и даже и не помышлял продавать свою недвижимость. Экспертизы показали, что мошенники ловко воспользовались данными Клеперса, использовав чужую фотографию и подделав подпись. Подделан был и договор о купле-продаже между владельцем и покупателем, неким Виталием Бордовским.

И хоть документы о продаже оказались поддельными, кредит в банке Swedbank под купленную недвижимость был настоящим. Банк дал Бордовскому 114 тысяч под залог приобретенной недвижимости.

После 11 лет судов в конце прошлого года дочь Роланда Кристине решением Верховного суда вернула родной дом и сделка была признана мошенничеством. Однако суд не снял ипотеку, потому что банк - добросовестный залогодержатель. А это значит, что банк в любой момент может выставить недвижимость Клеперсов на аукцион, а деньги за продажу забрать себе.

Передаче Nekā personīga стало известно, что Бордовский кредит брал в маленьком филиале Hansabanka в Бауске. Банк сам не проводил оценку имущества. Нет данных, проверил ли банк доходы заемщика и его поручителя — жены Бордовского, и не было ли у них на тот момент долгов.

По последней информации, из 114 тысяч кредита от Бордовского получены ровно 700 евро.

Бордовский находится в бегах и в Латвии появляется редко. Сотрудничал ли он с мошенником, выдававшим себя за Роланда Клеперса, или это две разных группировки - полиция не уточняет. Передаче известно, что Бордовский в 2010 году был осужден в Австрии. Но наша полиция его не ищет. Против него в Латвии девять дел по взысканию средств.

После 11 лет расследования дело в полиции застряло.

Удивительно, что в Земельной книге не заметили разницы на фотографиях — на месте есть копия подлинной фотографии Роланда Клеперса, с которой можно было сравнить фотографию, поданную мошенником. Судья, которая зарегистрировала мошенническую сделку сейчас в отпуске, а ее начальница должна подготовиться к интервью, ответили передаче.

Мошенники очень тонко использовали огрехи в регистрации недвижимости в Латвии: то, что судьи не проверяют тщательно документы и нет никаких технологических возможностей отличить подлинник от подделки.

Клеперсы попросили полицию наложить на имущество запрет, чтобы банк его не отобрал. Пока что этого не случилось. Возможности судопроизводства в Латвии иссякли, и Кристине Клепере подумывает о помощи в Европейском суде.

Уголовное дело 11 лет контролировала прокуратура. Клеперсы многократно просили проверить, почему расследование не продвигается, и всегда получали ответ, что все в порядке. Только в этом году прокурор Андрис Кублицкис при проверке констатировал, что дело шло медленно и призывает полицию к дисциплинарной ответственности. Случится ли так, решат в полиции или внутренне бюро контроля.