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В Латвии будет еще один официальный выходной?

LETA
Фото: Zane Bitere/LETA

«Единство» 12 марта на заседании коалиционного совета выдвинет предложение сделать 11 ноября официальным праздничным днем - днем памяти латвийских воинов, сообщили агентству LETA представители партии.

С точки зрения «Единства», это бы стало шагом к сплочению и полным уважения жестом в год столетия Латвии и в преддверии столетия разгрома армии Бермонта.

Сейчас 11 ноября, День Лачплесиса, является официальным памятным днем.

Как сообщалось, национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ предлагает объявить официальным памятным днем день памяти латышских легионеров 16 марта. Прочие коалиционные партии это предложение пока не поддерживают.

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