В Латвии будет еще один официальный выходной?

«Единство» 12 марта на заседании коалиционного совета выдвинет предложение сделать 11 ноября официальным праздничным днем - днем памяти латвийских воинов, сообщили агентству LETA представители партии.
С точки зрения «Единства», это бы стало шагом к сплочению и полным уважения жестом в год столетия Латвии и в преддверии столетия разгрома армии Бермонта.
Сейчас 11 ноября, День Лачплесиса, является официальным памятным днем.
Как сообщалось, национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ предлагает объявить официальным памятным днем день памяти латышских легионеров 16 марта. Прочие коалиционные партии это предложение пока не поддерживают.