В Латвии будет еще один официальный выходной?

С точки зрения «Единства», это бы стало шагом к сплочению и полным уважения жестом в год столетия Латвии и в преддверии столетия разгрома армии Бермонта.

Сейчас 11 ноября, День Лачплесиса, является официальным памятным днем.

Как сообщалось, национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ предлагает объявить официальным памятным днем день памяти латышских легионеров 16 марта. Прочие коалиционные партии это предложение пока не поддерживают.