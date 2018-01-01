За год средняя пенсия по возрасту в Латвии выросла почти на 19 евро

В январе 2018 года средняя пенсия по возрасту в Латвии составила 320,27 евро и была на 18,53 евро больше, чем в январе 2017 года, свидетельствуют данные Госагентства социального страхования.

Число получателей пенсий за год сократилось на 4124: в январе прошлого года пенсии получали 459,791 тыс., в январе этого года - 455,667 тыс. человек.

В декабре 2017 года 48,2% пенсионеров получали пенсию по возрасту в размере от 200 до 300 евро, 24,4% - от 300 до 400 евро, 7,4% - от 400 до 500 евро в месяц.

Пенсию меньше 100 евро получали 5,1%, от 100 до 200 евро - 6,6% пенсионеров.

При этом 1836 пенсионеров получают пенсию в размере свыше 1500 евро в месяц. Пенсию больше 500 евро получают в общей сложности 8,3% латвийских пенсионеров.

Как сообщалось, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рекомендует Латвии повысить размер минимальной пенсии и применять к ней такие же правила индексации, как и для условно установленных взносов в пенсионную схему.

ОЭСР считает, что в данный момент есть возможности повысить уровень основной пенсии с нынешних 8% от средней зарплаты по стране до среднего уровня в странах ОЭСР - примерно 20%.