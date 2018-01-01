Планируете путешествие? Проверьте прививку от кори, в Европе вспышка

С декабря прошлого года в Латвии зарегистрировано 4 подтвержденных случая кори у детей, при этом ни один из детей не был привит против этого инфекционного заболевания, сообщили в центре контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ). Двое из детей еще не достигли возраста вакцинации, а двое инфицировались во время путешествия. Эпидемиологи ЦКПЗ призывают родителей проверить статус вакцинации ребенка от кори, особенно, если намечается путешествие.

В отдельных европейских государствах ситуация очень неблагоприятная, сообщают латвийские эпидемиологи. С начала 2018 года по 6 марта среди стран ЕС больше всего случаев зафиксировано в Греции - 1008, в Румынии - 757 случаев, во Франции - 429 и в Италии - 164. Европейский центр контроля и профилактики заболеваний сообщил о семи летальных исходах от кори - в Румынии скончались трое, в Италии - двое, а в Греции и Франции по одному погибшему от кори.

О недавней вспышке также сообщил входящий в Соединенное Королевство Великобритании Уэльс. Вне Европы самая большая вспышка зарегистрирована на Украине - 500 случаев заболеваемости, в том числе семь летальных исходов. Также вспышки кори продолжаются в Грузии и Сербии.

ЦКПЗ напоминает, что единственная эффективная защита от кори - вакцинация. Для максимальной защиты необходимы две дозы вакцины, поэтому в Европе и в Латвии календарь прививок подразумевает две прививки - в 12-15 месяцев первую и ревакцинацию в возрасте 7 лет.

Если существует возможный риск заражения, прививку разрешается делать и до возраста, указанного в календаре прививок, а именно с 6 месяцев, а в 12-15 месяцев ее повторить и сделать также ревакцинацию в 7 лет.

В Латвии с прошлого года зафиксировано 15 подтвержденных случаев заболевания кори.

Корь - очень «липучая» болезнь, которая распространяется дыхательным путем и путем непосредственного контакта. Болезнь может оказаться очень тяжелой, особенно для малышей младше 5 лет, для взрослых старше 20 лет, для лиц с имунодефицитом и для беременных.

Специалисты считают, что в Латвии охват вакцинации против кори хороший и поэтому почти 3 года не было зарегистрировано летальных исходов от кори.