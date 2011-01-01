Коалиция поддерживает, чтобы 11 ноября был официальный выходной

Партнеры по правящей коалиции - Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) поддерживают предложение "Единства" объявить 11 ноября официальным праздничным днем, а вопрос об официальном дне памяти 16 марта фракции еще обсудят.

Сейчас 11 ноября, День Лачплесиса, является официальным памятным днем.

Что касается предложения ВЛ-ТБ/ДННЛ об объявлении 16 марта официальным днем памяти латышских воинов, то, по словам председателя правления СЗК Арманда Краузе, это очень чувствительный вопрос. Заместитель председателя «Единства» Рихард Козловскис также заявил, что не берется прогнозировать мнение «Единства».

Если 11 ноября будет признано праздником, этот день станет выходным.