CSDD: латвийские водительские удостоверения соответствуют всем стандартам

Выдаваемые Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) водительские удостоверения соответствуют всем международным требованиям и признаются в других странах, как и ранее, информирует CSDD.
CSDD получила информацию от Еврокомиссии и ознакомилась с ней. У Еврокомиссии нет претензий ни к визуальному оформлению, ни к качеству латвийских водительских удостоверений.
Возможно, Латвии нужно будет технически перенять отдельные специфические коды, которые предусмотрены директивой ЕС. В Латвии эти коды ранее не применялись и в будущем возможны только теоретически.
Латвийских водителей эти изменения никак не касаются, они могут коснуться только водителей из отдельных стран ЕС, которые хотят обменять свои права в Латвии,
и их страны используют данные коды.
В латвийские нормативные акты, например, не включен 79-й код, который относится к историческим водительским правам некоторых стран, изданным до введения единых категорий.
Чтобы перенять все коды, предусмотренные директивой, потребуются изменения в правилах Кабмина № 103.