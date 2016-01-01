Рижская дума разрешила все мероприятия 16 марта, но с ограничениями

Рижская дума разрешила все заявленные на 16 марта мероприятия в центре столицы, но для одного мероприятия установлены ограничения, сообщили агентству ЛЕТА.

Без ограничений пройдут шествие организации «Daugavas Vanagi» и мероприятие общества в поддержку национальных воинов.

Латвийский антифашистский комитет извещен, что его мероприятие не может проводиться одновременно и в одном месте с двумя другими, и предложены два варианта - изменить место проведения мероприятия или же проводить его у подножия памятника Свободы, но в другое время. Пока организация не приняла решение.

Лимбажское отделение организации «Daugavas vanagi Latvijа» планирует шествие с участием примерно 100 человек, которое начнется в 11 часов у церкви Св. Иоанна и закончится у памятника Свободы.

Общество в поддержку национальных воинов планирует собрание у памятника Свободы с 7 до 13 часов.