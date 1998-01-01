В Риге можно будет бесплатно провериться на туберкулез

С 19 по 27 марта в Риге уже в четвертый раз пройдут мероприятия, cвязанные с Днем борьбы с туберкулезом, который во всем мире отмечается 24 марта. В рамках мероприятий жители смогут бесплатно получить консультации специалиста по вопросам лечения туберкулеза и лёгких, а также возможность проведения анализа мокроты. В рамках кампании информационный телефон будет работать с 12 марта по 3 апреля.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый день в мире регистрируется 28 тысяч новых случаев заболевания туберкулезом. Это излечимое инфекционное заболевание каждый год уносит жизни 1,8 млн человек. В Латвии уровень заболеваемости туберкулезом уменьшается с каждым годом. С момента вспышки в 1998 году, заболеваемость сократилась более чем в три раза, благодаря современному подходу к методам диагностики и лечения.

Несмотря на снижение заболеваемости туберкулезом, медики обращают внимание на тревожные проблемы, с которыми они сталкиваются в своей работе –

часто пациенты обращаются к врачу слишком поздно, уже с тяжелой формой болезни, самовольно прекращают лечение, подвергая опасности их окружение,

а затем возвращаются в больницу нередко в критическом состоянии.

В рамках акции, с 12 марта по 3 апреля будет работать информационный телефон Латвийского фонда туберкулеза 26626161, по которому в рабочие дни с 9:00 до 17:00 можно будет получить информацию о времени и месте мероприятий, посвящённых Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Также информацию можно найти на сайтах www.veselsridzinieks.lv и www.tuberkuloze.lv.