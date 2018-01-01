В Германии скончался «бухгалтер Освенцима» Оскар Гренинг

Бывший унтершарфюрер СС Оскар Гренинг, получивший от средств массовой информации прозвище «бухгалтер Освенцима», ушел из жизни в возрасте 96 лет в немецкой больнице, сообщил в понедельник журнал Der Spiegel. Гренинг был признан виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тысяч заключенных польского концлагеря, но начать отбывать свой тюремный срок так и не успел.

Как отмечает издание, Гренинг скончался еще в прошлую пятницу. При этом руководство тюрьмы, куда заключили бывшего эсэсовца, свидетельство о смерти осужденного пока не получало.

В годы Второй мировой войны Гренинг добровольно поступил на службу в ряды ваффен-СС. В 1944 году в Освенциме он занимался тем, что изымал у прибывавших в концлагерь заключенных личные вещи. Гренинг признался, что найденные у узников деньги он подсчитывал и направлял в Главное административно-хозяйственное управление СС в Берлине, а иногда и лично доставлял награбленное в столицу.

Он - единственный из бывших эсэсовцев, кто открыто рассказывал о том, чем занимался в лагере. Более того, Гренинг сам 10 лет назад, услышав об отрицании Холокоста, начал выступать с рассказами об Освенциме. В своих интервью он говорил, что видел газовые камеры, видел крематорий, видел убийства детей, но считал это «правильным».

Прочитав показания бывших узников Освенцима, Гренинг изменил свою позицию. Его адвокат зачитал письменное заявление Гренинга, в котором тот признал, что впервые осознал чудовищность своих деяний. «Я не могу просить прощения у жертв, простить меня может только Всевышний. Десятилетия я провел в отрицании, причину которого мне сложно назвать. Возможно, дело в том, что меня учили подчиняться приказам», - писал на тот момент 94-летний подсудимый.

По мнению бывших узников лагеря смерти и адвокатов семей жертв, эти слова прозвучали слишком поздно. Они настаивали на том, что Гренинг должен понести наказание за свое участие в Холокосте.

В январе этого года Оскар Гренинг подал прошение о помиловании, но прокуратура города Люнебург вынесла отрицательное решение. Адвокаты Гренинга на протяжении последних месяцев успешно продолжали мешать попаданию своего подзащитного в тюрьму, ссылаясь на его состояние здоровья.





