Начинаются работы по восстановлению Южного мола в Вентспилсе

Сегодня торжественно начнутся работы по реконструкции Южного мола в Вентспилсе, сообщили агентству ЛЕТА в строительной компании «BMGS».

Представители компании и журналисты осмотрят изготовленные волнорезы и бетонные конструкции, а затем направятся на мол.

Стоимость работ составляет 2,4 млн евро, их планируется закончить за пять месяцев.

На производственной базе «BMGS» в Вентспилсе изготовлено 1349 волнорезов общим весом 6745 тонн, 19 поддерживающих тетраподов весом 247 тонн и 204 бетонных массива общей массой 9180 тонн. Также планируется реконструировать железобетонные стены, проложить грунтовую дорогу, обновить электросети и освещение.

Южный мол оберегает порт от волн открытого моря, песчаных наносов и является популярным местом для прогулок. Строился он более 100 лет назад и не переживал масштабной реконструкции по крайней мере 60 лет.