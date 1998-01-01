Скоро выборы в Сейм: политики обещают больше праздничных выходных

В этот четверг депутаты будут обсуждать вопрос о том, чтобы сделать выходным также День Лачплесиса 11 ноября, а официально отмечаемым - день памяти легионеров 16 марта. Законопроект о признании 16 марта официально отмечаемым днем подало национальное объединение «Все для Латвии»-ТБ/ДННЛ. С 1998 года этот день в Латвии уже отмечался как официальный, но Россия использовала его для обвинений страны в прославлении нацизма. Подчинившись давлению, Сейм в 2000 году вычеркнул день легионеров из списка отмечаемых дат.