В супермаркете у иностранцев пропали дочери; сотрудники были равнодушны

В социальной сети Facebook получила популярность запись о пропаже детей в одном из магазинов Rimi в Риге. Ситуацию усложнял тот факт, что девочки были иностранками. История закончилась хорошо, однако покупателей удивило равнодушие сотрудников магазина и их нежелание помогать.

«11 марта около 20:30 в Rimi на ул.Валдемара в 5 метрах от входа и информации стояли две маленькие девочки-иностранки (примерно 5 и 3 года), одна плакала и звала папу, младшая стояла рядом смущенная. Я стала с ними говорить, выяснила, что старшая немного говорит по-английски и они потерялись, узнала, как зовут папу, как самих и другую информацию, чтобы понять, кого искать», - рассказала в социальной сети неравнодушная рижанка.

«Я еще одной неравнодушной покупательницей мы договорились, что она пойдет по магазину искать родителей, а я останусь с девочками и своим 3-летним ребенком на месте. Недалеко был мужчина с дамой, я им разъяснила ситуацию и попросила, чтобы они обратились в информацию, рассказали о ситуации и попросили по громкоговорителю и с привлечением охранника найти родителей. По крайней мере такой сценарий я представила», - продолжила она.

Женщину удивил тот факт, что со стороны информации последовали подобные тексты - «ну, я по-английски плохо говорю; может вам к охраннику подойти; чем я могу помочь и т. д.

Мужчина в конце концов попросил, чтобы вызвали менеджера. Не лишним будет добавить, что охранник подошел, немного послушал диалог и ушел».

«Минуты идут, девочки вроде даже улыбнулись, начали говорить со мной, но тревога все равно брала свое и снова были слезы. Пока, наконец, та отзывчивая покупательница не обошла магазин, не нашла родителей и не привела отца к нам. Последовала трогательная встреча, папа поблагодарил и извинился за доставленные неудобства. Все улыбнулись. Сказали друг другу спасибо и все», - продолжила она.

«Семья была из Египта. Папа, мама и трое дочерей. Две пропали, поскольку засмотрелись на вещи. Им очень нравится латвийский снег, и им нравятся латвийские йогурты.

Но они не догадывались, что в магазине были люди, которым было абсолютно все равно, что они испуганы, что они потеряли родителей в большом магазине, на другом конце света, что они не говорят на местном языке, что для них каждая минута как вечность».

Также автор поста указала, что она собирается публично указывать на все ошибки магазина «до момента, пока вы публично не извинитесь и не покажете, что у сотрудников есть инструкция и они знают, как действовать в такой ситуации. И — то же самое и об охранной фирме, пожалуйста, укажите, ее название».

«Может кому-то моя запись покажется будто сумасшедшей тете «нечего делать», но — дети потеряли родителей в магазине, и ситуацию разрешили покупатели, обегав магазин и найдя родителей?!?!

После все, что в нашей стране уже случилось с пропавшими детьми?! Я представила ситуацию, мой 3-летка налево, направо, и потерялся, и сотрудникам будет все равно или они не будут знать, Как поступать, не говоря уже о безразличии охранной фирмы! Знаю, береги своих, глаз с них не спускай! Так делаю и буду делать! Но как было бы хорошо жить в стране, где все за одного и один за всех не только на эстраде Праздника песни или на салюте 18 ноября, но и будничной рутине!»

«Люди, проснитесь, наша земля горит в огне равнодушия и халатности, а также лени и зависти! В следующий раз, когда снова захочется умно покомментировать у телевизора или в интернете о том, как надо, лучше встань и сделай!»

Этой записью поделились более 430 пользователей сети, и многие оставили свое мнение в комментариях. «На самом деле, зная зарплату этих «охранников магазинов», могу точно сказать, что им все равно. Они даже преступника правильно задержать не мгут, куда еще по-английски говорить. И уровень обучения у таких охранников таков, что мне ничего не надо. Просто живу дальше. Пришел. Сделал, что надо сделать. Получил свои 280 в месяц за 8 суток, и все. Такая ситуация в стране», - указал один из комментаторов.

Оппоненты отметили, что нехватку человечности нельзя оправдать маленькой зарплатой.

«Люди, эта запись не об английском языке, а об отношении! Эта запись не о маленьких зарплатах в магазине или охранной фирме, а об отношении! Эта запись не о наказании руководителей, а об отношении — если повторно и периодически информировать, как действовать в таких ситуациях, они меньше будут повторятся!»

Правда, были и другие комментарии.

«Родители потеряли детей, а виноваты другие… Если бы это были дети местных, то тоже винили бы магазин?»

«Отлично, когда кто-то помогает, но как быть с ответственностью родителей, в чужой стране надо тщательнее смотреть за своими детьми. И снова виновато общество, а не родители».

Представители Rimi поблагодарили автора поста за разрешение ситуации и извинились за создавшуюся ситуацию, указав, что в таких случаях всегда используется громкоговоритель. «Скорее всего, путаница произошла из-за того, что конкретный сотрудник инфоцентра не говорил по-английски, но благодаря отзывчивости покупателей ситуацию удалось разрешить».

Как пояснила представитель Rimi Baltic Даце Прейса, в обычные дни в супермаркетах очень большой поток людей, поэтому фирма призывает родителей следить за своими детьми, чтобы те не заблудились.

«Однако, если что-то подобное происходит, надо обращаться в информационный центр и сотрудники в этих случаях, конечно, используют громкоговоритель, чтобы заблудившийся ребенок скорее встретился со своими родителями», - указала Прейса.

По ее словам, ситуации, когда помощь необходима на каком-то языке кроме латышского или русского крайне редка, поэтому, конечно, не всегда моментально можно найти сотрудника, который знает иностранный язык.

«Учитывая специфику работы, знание иностранного языка не может быть определяющим критерием для работы в супермаркете.

У молодых людей эти знания лучше, однако это не тот навык, который мы можем ожидать от всех сотрудников магазина. Поэтому мы очень рады, что наши клиенты так отзывчивы и при необходимости готовы помочь в рамках своих возможностей», - указала представитель торговой сети.