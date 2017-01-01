Корпуса больницы Страдиня находятся в плохом техническом состоянии

Часть зданий Клинической университетской больницы Паула Страдиня находится в плохом техническом состоянии - они давно не обновлялись, их системы сбора и отвода дождевой воды не работают, не выполнена гидроизоляция фундаментов. В ходе технического обследования нескольких корпусов больницы выявлен и ряд других проблем, устранением которых необходимо заняться в ближайшее время.

Как сообщила агентству ЛETA представитель больницы Зане Силиня, было проведено обследование и получены заключения о техническом состоянии восьми из 30 корпусов: 11-го, 15-го, 21-го, 23-го, 24-го, 25-го, 33-го, 37-го. В заключениях о состоянии старых корпусов, сданных в эксплуатацию начиная с 1941 года, указано, что за последние 30 лет их фасады не обновлялись, поэтому рекомендуются их полное обновление и реновация.

В зданиях износились внутренние коммуникации, в том числе электропроводка, системы водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, системы пожаротушения тоже не отвечают современным требованиям. Рекомендовано в ближайшее время заменить коммуникации.

В нескольких проверенных корпусах рекомендуется в ближайшие годы полностью заменить кровельное покрытие.

Явных деформаций несущих конструкций у обследованных корпусов не выявлено.

Больница планирует до мая подготовить заключение о техническом состоянии всех 30 больничных корпусов. С июля 2017 года техническое обследование зданий выполняет ООО «LBS Konsultants».