Не Lidl единым: в Латвии открывают магазин еще одной популярной в Европе сети

23 марта в торговом центре Mežciems на ул. Бикерниеку будет открыт первый магазин Pepco в Латвии.

Pepco - европейская розничная сеть, у которой более 1300 магазинов в Чехии, Венгрии, Польше, Словакии, Хорватии, Словении, Румынии и Литве. Pepco предлагает товары для дома и одежду по низким ценам.

На открытии магазина выступят руководитель Pepco в Центральной и Восточной Европе Марцин Станко и руководитель сети в Балтийском регионе Александр Чикаидзе.

Первые магазины Pepco были открыты в Польше в 2004 году