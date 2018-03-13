Обвалилась крупнейшая пещера Латвии

12 марта Латвийский центр петроглифов на своей страничке в Facebook сообщили, что крупнейшая пещера Латвии - «Большая Даугеню» - обвалилась. Накануне эксперты посетили пещеру в исследовательских целях, чтобы оценить масштаб и обстоятельства обвала.

Площадь пещеры до обвала составляла около 65 кв.метров, длина около 13,3 метров, ширина около 7 метров, а высота пещеры достигала 8-9 метров.

Уже несколько лет в потолке пещеры была опасная трещина, которая все время увеличивалась. В последний раз петроглифы побывали в пещере совсем недавно - 6 января, чтобы в рамках экспедиции оценить критичность ситуации.

FOTO: FB/AndrisGrīnbergs

После мартовского посещения эксперты заключили, что, судя по обстоятельствам, масштабный обвал случился не сейчас, а еще в январе или феврале, до наступления холода.

FOTO: FB/AndrisGrīnbergs

На входе в пещеру теперь разлом, в который свалилась куча деревьев, растущих над пещерой. Теперь пещера «Большая Даугеню» стала короче на 15 метров, но по-прежнему остается самой длинной в Латвии и во всей Балтии, составляя около 330 метров в длину.

FOTO: FB/AndrisGrīnbergs

Внимание! Посещать пещеры зимой и весной очень опасно! Помимо возможных новых обвалов, там еще и зимуют летучие мыши, которых нельзя беспокоить!





