Природный парк в Тервете поплыл

После сильных ливней минувшей ночью затоплена территория в природном парке Тервете, сообщила агентству LETA руководитель туристического информационного центра парка Лилита Каусте.

Речка Тервете, которая летом является лишь небольшим ручейком, вышла из берегов в своем старом русле, рассказала она. Затоплена территория площадью примерно 3 га. Парк в целом занимает 1200 га. На площадке расположено место отдыха со скамейками, столами и навесом.

На территории парка затоплены также деревянный замок, мост, аттракционы и другие объекты.

Парк остается открыт для посетителей.

После того, как вода уйдет, станет понятно, требуется ли территории ремонт.