Зачем Латвии вузы за пределами Риги?

Региональные вузы имеют большое значение в развитии регионов, поэтому они должны предлагать специализированное, конкурентоспособное и соответствующее рынку труда образование, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис на встрече с руководителями Латвийского сельскохозяйственного университета (ЛСУ) и Видземской высшей школы.

На встрече с ректором ЛСУ Ириной Пилвере президент высоко оценил достижения вуза в коммерциализации отдельных отраслей, например, науки о питании. В то же время Вейонис пожелал вузу не останавливаться на достигнутом и давать студентам такие знания и навыки, которые будут оценены на рынке труда, а также продолжать вместе с предпринимателями разрабатывать технологии и продукты с высокой добавленной стоимостью.

Ректор заявила, что вуз готов изучать спрос отраслей и продолжать специализацию.

На встрече с ректором Видземской высшей школы Гатисом Круминьшем Вейонис положительно оценил международное сотрудничество этого вуза в области обучения и исследований. Участники встречи согласились, что добавленной стоимостью региональных вузов может стать способность предлагать специализированные и междисциплинарные учебные программы, разработанные в сотрудничестве с предпринимателями.