Курземский окружной суд в Талси присудил условное лишение свободы на один год пенсионеру за побуждение малолетних девочек к сексуальным действиям, свидетельствует общественно доступное решение суда.

Суд утвердил заключенное соглашение между прокурором и обвиняемым, а именно лишение свободы на один год условно, с испытательным сроком также на один год.

В решении сказано, что мужчина 1948 года рождения в мае прошлого года со своего мобильного телефона переписывался с 13-летней девочкой. Обвиняемый в переписке задавал вопросы интимного характера о ее сексуальном опыте. Мужчина выяснил, что девочка еще девственница и предлагал встретиться, чтобы вступить с ним в половую связь.

Он утверждал, что у него есть опыт сексуальных отношений с несовершеннолетними и он не насильник. Также он сообщил, что девочка не забеременеет и не почувствует боли.

Следователи выяснили, что обвиняемый на интернет портале разместил объявление с текстом: «Ищу девочку 12-15 лет для милых игр». Для связи он оставил свой мобильный номер. Также мужчина разместил новое объявление с текстом: «Хочу юную 13-15-летнюю девочку для классного секса, если что, могу быть спонсором. Может, кто-то из Талси?».

Также обвиняемый вел переписку с точно неустановленной 13-летней девочкой по имени Лаура. Мужчина в сообщении представлялся как совершеннолетний мужчина и задавал вопросы интимного характера о ее сексуальном опыте. Он выяснил, что ей 12 лет, и она готова за плату вступить с ним в половую связь.

Мужчина в сообщениях утверждал, что у него была связь с 13-летней девочкой и предлагал 50 евро.