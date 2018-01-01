Беспрецедентно! Мама добилась компенсации за моральный ущерб от врача

Рижский Пардаугавский суд признал, что, запретив матери поддержать ребенка во время хирургической манипуляции в Стоматологическом институте, были задеты права ребенка, и решил взыскать с медучреждения 500 евро в качестве моральной компенсации, сообщила передачa Panorāma.

Как сообщили в передаче, это решение - прецедент, которым продемонстрировано, что у родителей есть право присутствовать при операции ребенка, если манипуляция не слишком сложная.

В свою очередь при тяжелых операциях родители должны быть последними, кого ребенок видит, засыпая под наркозом, и первыми, кого он видит, пробуждаясь.

У 12летней дочери юриста Солвиты Олсены в Стоматологическом институте была запланирована небольшая операция, но маме не разрешили остаться в кабинете с ребенком. Олсена не согласилась оставить ребенка одного, а врач отказался проводить манипуляцию.

В решении суда сказано, что таким образом были нарушены права ребенка и семье надлежит моральная компенсация в 500 евро.

«Для лечения ребенка всегда необходимо получить согласие родителя, мнение ребенка следует слушать и у родителей есть право присутствовать,» после приговора акцентировала Олсена.

Стоматологический институт решение никак не прокомментировал, только отметил, что родители могут находиться в кабинете врача, за исключением конкретных манипуляций, когда врач может попросить помещение покинуть.