Утро среды - дождливое, местами на дорогах обледенение

Утром в среду по всей Латвии наблюдаются осадки, идет дождь и снег, местами также туман, сообщают метеорологи. Температура воздуха упала до 0…+3, в Латгале сохраняется тепло до +5.

Будьте осторожны! Местами в западной и центральной части страны обледенение на дорогах.

Дует умеренный южный и западный ветер, а в Курземе ворвался северный ветер, его скорость достигает до 14 метров в секунду.

В Риге облачно, образовалась дымка, немного дождливо, а в ближайшие часы ожидается мокрый снег, юго-западный ветер поменяется на умеренный северо-западный. Температура +1…+2 градуса.