Уже в ночь на четверг вернутся морозы до -15 градусов

Уже в ночь на четверг по всей Латвии вернется мороз, а самыми холодными станут три ближайших ночи, сообщают прогнозы синоптиков.

В ночь на пятницу, субботу и воскресенье температура воздуха местами, в основном в восточной части страны, опустится до -14…-19 градусов. Предполагается, что по всей стране столбик термометра опустится до -7 градусов.

Самыми прохладными станут пятница и суббота, когда даже после обеда на весеннем солнце температура в тени не поднимется выше -1… -6 градусов. В воскресенье температура прогреется до 0…+5 градусов.

Холода усилит умеренный северный и северо-восточный ветер, в воскресенье его сменит западный ветер. В основном ожидается солнечная погода и только местами краткосрочный снег.

Возможно, на следующей неделе временами будет больше осадков, но температура по-прежнему может упасть до -10, особенно в Видземе и Латгале.