Чиновники нашли лазейку в законе, чтобы принудительно убрать «дом-корабль»

ООО «Латвияс мерниекс» по заявлению Павилостской краевой думы произведет измерение земельного участка на морском берегу в Улмале, где находится печально известный «дом-корабль».

Администратор Лиепайского бюро «Латвияс мерниекс» Сарма Чима рассказала, что на остановке в Улмале соберутся все приглашенные владельцы ближайших земельных участков и представители самоуправления.

«Краевая дума желает измерить прибрежную полосу и определить границы земельных участков», – рассказала она. Обычно срок выполнения таких работ составляет три месяца.

Если сооружение находится на находящейся в управлении самоуправления государственной земле, то его можно убрать в принудительном порядке,

поэтому Павилостское краевое самоуправление подало заявление на проведение измерения земельных участков.

Вскоре после этого председатель Павилостской краевой думы Улдис Кристапсонс устно договорился с владельцем сооружения Аргодсом Лусиньшем, который пообещал убрать дом-корабль до 1 июля этого года.