СГД свирепствует? Кассовые аппараты можно выкидывать на помойку?

По социальным сетям гуляют фотографии, на которых видно, в каком виде Служба Госдоходов (СГД) возвращает проверенные кассовые аппараты – в черных мусорных мешках.

Предприниматели считают это неуважением со стороны СГД. Но самое неприятное в том, что, несмотря на обещания, что бизнесменам дадут переходный период для смены кассовых аппаратов, его попросту нет, и СГД забирает аппараты и увозит их на проверки, которые зачастую длятся по месяцу.

«Вот как СГД относится к Латвийским предпринимателям. После проверки кассовых аппаратов возвращает их в мусорных мешках. Просто все скидывает в один большой черный мешок,» в своем профиле в Facebook написал владелец Optic guru Мартиньш Коссович.

Бизнесмен предупреждает:

«Не верьте тому, что руководство СГД рассказывает в СМИ. Сейчас СГД побывало в пяти наших торговых местах, брутально изъяла кассовые аппараты и увезла на проверки, длящиеся уже как минимум месяц. Составлен и протокол административного наказания, и мы будем оштрафованы. О наказании станет известно в течение ближайших трех рабочих дней. Приходят, отключают кассовые аппараты и уезжают,» сообщает бизнесмен.

«Вот эти аппараты в мусорном мешке куплены законно у крупнейшего производителя кассовых аппаратов – компании CHD, и все прошли установленную СГД сертификацию, но вдруг СГД передумала, и решила у большинства аппаратов CHD отнять сертификацию. В Латвии аппараты CHD занимают 70-80% рынка и закономерно, что большинство предпринимателей не знают, как поступать. Из-за конфликта CHD и СГД страдают простые предприниматели, поверившие, что CHD производит надежные и качественные кассовые аппараты, а сертификации СГД можно доверять,» вещает владелец салонов оптики.

«Я точно не смирюсь с этой ситуацией! Уже в ближайшее время буду действовать, потому что действия СГД не считаю подобающими. В свою очередь другие бизнесмены – будьте готовы, вскоре СГД может прийти и к вам!» предупредил Коссович.

Публикацией возмущенного предпринимателя поделилось почти 3,5 тысячи человек.