Не только за электричество, но и за газ будем платить ежемесячную абонентскую плату

Новые тарифы на услуги системы распределения природного газа позволят более эффективно использовать мощности подключений, сказала в интервью Латвийскому радио председатель правления АО «Gaso» Илзе Петерсоне-Годмане.

«Gaso» подало проект новых тарифов на рассмотрение Комиссии по регулированию общественных услуг, и сегодня в комиссии состоится собрание, на котором будут заслушаны представители предприятия.

Петерсоне-Годмане напомнила, что

тарифы на природный газ в последний раз менялись 10 лет назад, поэтому необходим новый тариф.

Ситуация с потреблением газа с 2008 года изменилась - потребление уменьшилось примерно на 30% из-за изменений в промышленном секторе, роста энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии и изменений климата. В результате в Латвии в настоящее время имеется около 20 тысяч клиентов, у которых есть подключение к сетям газоснабжения, но газ они не потребляют.

Несмотря на снижение потребления газа «Gaso» должно обеспечивать надежную и эффективную инфраструктуру, что требует вложений. Существующий тариф ситуацию не решает, поэтому в дальнейшем будет введена фиксированная плата за подключение к газовым сетям. Для домашних хозяйств она составит 1,77 евро в месяц независимо от потребления.

Петерсоне-Годмане подчеркнула, что

новый тариф «является продуманным и взвешенным шагом», который заставит домашние хозяйства и предприятия пересмотреть мощности подключений.

Ожидается, что часть клиентов, которые не использует газ, от подключений откажутся.

По словам руководителя «Gaso», для домохозяйств, которые используют газ только для приготовления еды, тариф немного вырастет, а для домашних хозяйств, которые используют газ также для отопления, тариф останется неизменным или вырастет незначительно. В свою очередь тариф для предприятий будет зависеть от того, насколько регулярно, равномерно и эффективно они используют газ.