Ремонт Вантового моста: разработаны три варианта

Департамент сообщения Рижской думы оценил три возможных вариант, как действовать, чтобы привести в порядок Вантовый мост. Напомним, что на прошлой неделе от основной конструкции моста отделился и упал на тротуар железобетонный блок боковой лестницы.

Департамент получил отзыв экспертов с оценкой конструкции Вантового моста. Эксперты признали, что несущая способность ступенек хорошая, однако маршам лестницы необходим ремонт.

Департамент рассмотрел три варианта действий – провести ремонт ступенек в рамках работ по содержанию моста, что означает, что перед началом работ нет необходимости разрабатывать проект. А посему работы можно будет провести быстрее и открыть для пешеходов закрытый участок лестницы до XVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танцев.

Второй вариант – полностью перестроить лестницу, что предусматривает создание проекта. И третий – с учетом того, что в следующем году запланирована реконструкция моста, ремонт отложить до этого срока.

Каждый вариант предусматривает разный объем работ, время и издержки. Департамент попросил экспертов в течение недели сделать подсчеты, во сколько обойдется реализация каждого варианта.

Только после того, ка будут произведены расчеты, департамент примет решение о дальнейших действиях. До тех пор во избежание несчастных случаев при эксплуатации Вантового моста лестница моста на правом берегу Даугавы будет закрыта, также частично ограничен поток пешеходов под мостом на набережной 11 ноября.

Вантовый мост капитально не ремонтировался 36 лет, со времени его возведения.