Жители все чаще выбирают приобрести частный дом, а не квартиру

Согласно данным Балтийского индекса доступности жилья Swedbank, с ростом цен на квартиры и их приближением к границам цен на частные дома все больше жителей Латвии вместо квартиры предпочитают приобретать дом или участок застройки для его строительства.

Как показывает опрос Института финансов Swedbank, почти 42% из тех, кто планирует приобретение нового жилья в течение ближайших двух лет, приняли решение купить частный дом, а не квартиру.

«В сравнении с прошлым годом в этом году население Латвии ближе всего к реализации своей мечты о частном доме. Если, например, в прошлом году о своем доме мечтало 67% жителей, но при оценке своих возможностей в реальности большая часть (46%) рассматривала приобретение серийной квартиры, то с приростом уровня доходов в течение года ситуация резко изменилась.

Теперь уже о частном доме большая часть не только мечтает (66%), но и собирается действительно его приобрести (42%)», – поясняет эксперт Института финансов Swedbank Эвия Кропа.

Она также указывает, что частный дом чаще планируют приобрести работающие жители среднего возраста в краях Латвии, кроме Риги, где намного актуальнее приобретение квартиры в новом проекте.

По данным опроса Института финансов Swedbank жители Латвии, думая о приобретении нового местожительства, по-прежнему охотнее всего приобрели бы жилье именно в Риге или в ее окрестностях, которые граничат с Ригой (57%). Реже – в других городах Латвии (27%) и на сельских территориях (11%).

Интересно,

что важнейшей причиной смены местожительства являются поиски лучшей окружающей среды – ухоженность территории, близость парков и лесов и др.,

что отметило 49% опрошенных. Только за этим идут близость местожительства родственников и друзей (24%), лучшие возможности работы (23%) и лучшая окружающая инфраструктура (23%).