Овсянка, сэр! У Rīgas dzirnavnieks амбициозные планы на Herkuless Baltic

Зерноперерабатывающее предприятие АО Rīgas dzirnavnieks планирует в будущем изготавливать все хлопья Herkuless только из овса нового сорта Herkuless Baltic, выведенного в честь столетия Латвии, сообщили на предприятии.

«Это амбициозная цель, но очень важно, чтобы благодаря высокому качеству овса Латвия стала одним из лидеров на этом рынке в мире. Латвию уже сейчас узнают по латвийской пшенице, следующий шаг - чтобы ее оценили также по овсу», - отметила директор Rīgas dzirnavnieks Анита Скудра.

В среду она вручила семена овса Herkuless Baltic первому крестьянскому хозяйству - им стало хозяйство Klidziņa в Елгавском крае.

Овес нового сорта уже выращен в лабораторных условиях. Первый год на полях он будет выращиваться на семена. Для того, чтобы он попал на производство и затем к потребителю, потребуется три-пять лет.

Как сообщалось, новый сорт овса Herkuless Baltic выведен в сотрудничестве с центром выращивания зерна Boreal в Финляндии и лучше всего отвечает переменчивым климатическим условиям Латвии, обеспечивая при этом высокие показатели качества.

Rīgas dzirnavnieks уже несколько лет реализует программу выращивания овса, в рамках которой крестьянские хозяйства получают семена специальных сортов для выращивания более качественного зерна.