Попытки остановить переход к обучению на латышском языке отклонены

Комиссия Сейма по образованию, науке и культуре сегодня перед окончательным чтением законопроекта отклонила последние попытки повлиять на переход обучения в школе на государственный язык.

Депутаты «Согласия» подали к законопроекту несколько предложений. Например, депутат Елена Лазарева предложила сохранить имеющуюся пропорцию языков обучения в основной школе с увеличением доли латышского языка с 60% до 80% в 7-9-х классах.

Также поступило предложение позволить частным школам обеспечивать среднее и профессиональное образование не только на государственном языке, но и на языках меньшинств.

Депутаты «Согласия» выразили недовольство составом Консультативного совета по делам нацменьшинств, в котором недостаточно представлено общество. Депутат Андрис Морозов считает, что директора школ нацменьшинств как часть системы образования побоялись возразить на предложения Министерства образования и науки (МОН). На это представители МОН ответили, что директоров назначают самоуправления, а не министерство.

Лазарева предлагала не устанавливать конкретные сроки реформы, предусмотрев, что поправки вступают в срок через два года после введения мониторинга качества образования и получения объективных данных о необходимости и возможности изменений в школах меньшинств. В ответ на это министр образования и науки Карлис Шадурскис заявил, что мониторинг школ ведется непрерывно.

Комиссия поддержала предложение Морозова о том, что через три года после реформы МОН должно обеспечить обоснованный, научный и независимый анализ ее результатов.

За передачу законопроекта на третье чтение в парламент проголосовали семь депутатов комиссии, против было трое.

В настоящее время Сейм рассматривает поправки к законам об образовании, которые предусматривают постепенный переход обучения в средней школе на латышский язык с сентября 2019 года.