Заболеваемость гриппом растет, умерли еще два человека

На прошлой неделе выросла заболеваемость гриппом, и от этой болезни умерли еще два человека, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Всего от гриппа в этом сезоне умер 21 человек.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом увеличилась на 31,8%, зарегистрировано 310,6 случая гриппа на 100 тыс. населения. Больше всего по-прежнему болеют дети. Случаи гриппа зарегистрированы во всех входящих в мониторинг городах, кроме Валмиеры. В девяти городах заболеваемость превышает эпидемический порог.

Увеличилось также число пациентов, госпитализированных с гриппом и пневмонией после гриппа. С гриппом госпитализировано 258 пациентов, что на 33% больше, чем неделей ранее, с пневмонией 111 пациентов, что на 88,1% больше.

Всего с начала мониторинга гриппа в стационары попало 1383 пациента.