В марте СГД вернула жителям Латвии 12,79 млн евро за оправданные расходы

Служба госдоходов (СГД) с 1 по 13 марта получила 323 411 годовых деклараций о доходах, и общая выплаченная за оправданные расходы сумма налогов составила 12,79 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

1 марта началась добровольная подача в СГД годовых деклараций о доходах, а количество полученных СГД деклараций уже достигло трети от всех поданных в 2017 году деклараций. По прогнозам СГД, в этом году декларации подадут до 1 млн жителей Латвии.

Больше всего деклараций получено за взносы в частные пенсионные фонды и страховые премии по накопительному страхованию жизни.

Многие налогоплательщики хотят вернуть переплаченный подоходный налог с населения за неиспользованные в год таксации дифференцированный необлагаемый налогами минимум или льготы. Для более быстрого рассмотрения этих деклараций СГД ввела автоматическую проверку.

Количество полученных СГД деклараций колеблется от 10 до 25 тыс. в день. 93% жителей подали их в системе электронного декларирования, 7% - в бумажном формате в центрах обслуживания клиентов СГД, единых государственно-муниципальных центрах обслуживания клиентов и по почте. Активнее всего налогоплательщики подавали декларации в Риге и Рижском районе.

До 11 марта СГД получила также примерно 20 тыс. уточненных самими жителями деклараций. Жители в основном уточняют декларации, приобщая к ним чеки за полученные медицинские услуги.

Переплаченная сумма налога перечисляется на указанный жителем счет в течение трех месяцев с момента подачи декларации.