«Рядом с одноглазой лошадью еще и труп жеребенка!» Что происходит в Елгаве?

Почти в самом центре Елгавы разгуливают около 17 диких лошадей. Сюда, на луга Палиенес, может попасть любой желающий, поэтому побывавшие здесь были слегка шокированы увиденным. Здесь можно встретить лошадь без глаза и увидеть запорошенный снегом труп жеребенка, о чем люди и сообщили журналистам программы Bez Tabu.

Животные, взрослые лошади с жеребятами, здесь не боятся людей и охотно дают себя погладить. Эйнар Нордманис - местный смотритель за животными. Он не удивлен, что люди пожаловались журналистам и отмечает - люди часто хотят видеть животных как в мультфильме, забывая, что дикая природа есть дикая.

«Да, бывают битвы за дам, за статус в стае. Случаются и травмы в данном случае у животного была травма и мы не смогли спасти глаз», - рассказывает Эйнар.

Однако беспокоиться о «несчастной» жизни животных совсем не стоит. «Животные погибают везде - как на природе, так и дома, это нормально. Надо смотреть, насколько высока смертность».

Здесь смертность невысокая, что может засвидетельствовать и Латвийский фонд природы: более чем 10 лет организация руководит деятельностью лошадиной семьи.

В свою очередь представители ПВС проинформировали, скоро части животных придется подыскивать новый дом - их становится слишком много. Однако оснований для беспокойства о состоянии нет, даже сейчас, в холода. Шуба у лошадей сродни шубе северных оленей - они не замерзают.