Лыжные трассы могут проработать до Пасхи

Лыжные трассы в этом году могут проработать до Пасхи, заявил председатель правления Латвийской ассоциации лыжных трасс Юрис Жагарс.

«В нашем опыте это первый случай, когда в марте еще можно производить снег, потому что возвращение зимы во второй половине марта - действительно редкое явление», - сказал он.

Вопреки позднему началу зима в этом году оказалась самой холодной за последние пять лет, и прогнозы свидетельствуют, что после небольшого перерыва зимняя погода в этом году может продержаться до конца марта, что используют и лыжные трассы.

На трассах Riekstukalns и Milzkalns запасы снега достаточны, как и в Сигулде, и на цесисских трассах Žagarkalns и Ozolkalns. В Žagarkalns накоплено 15 тыс. кубометров снега, который под специальным материалом можно хранить до следующего сезона.

На всех крупных лыжных трассах толщина снежного слоя составляет до метра.